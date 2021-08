Hund verstirbt qualvoll durch Giftköder

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Boppard.



Hinweis der Polizei



Wenn Hunde einen Giftköder gefressen haben, zeigen sie nach einiger Zeit verschiedene Symptome. Bei einer Vergiftung leiden die Tiere oft an:

Erbrechen, Durchfall, Atembeschwerden, Krämpfen oder Muskelzittern,

Bewusstlosigkeit

Zeigt ihr Hund diese Anzeichen nach einem Spaziergang ist Eile geboten – es zählt jede Minute! Wählen Sie den direkten Weg zum Arzt oder in die Tierklinik und erklären, dass es sich um einen Notfall handelt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742-809110

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



