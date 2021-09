Hund möglicherweise durch Giftköder vergiftet

Dabei könnte es sich möglicherweise um ein Gift handeln. Wie bei der Polizei in Bitburg erst am 06.09.2021 mitgeteilt wurde, musste am 04.08.2021 ein Hund von Anwohnern der Wollmühle in die Tierklinik in Trier eingeliefert werden. Nach jetzigem Ermittlungsstand könnte eine Vergiftung des Hundes in Form eines Giftköders ursächlich sein. Da das Tier sich nur auf dem eigenen Grundstück aufgehalten hat, wurde der Köder wahrscheinlich auf dem Grundstück der Besitzer ausgebracht. Der Hund der Anzeigenerstatterin ist mittlerweile wieder wohlauf. Die Hundehalter werden zur erhöhten Aufmerksamkeit aufgefordert. Anwohner, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten sich unter der Tel.Nr. 06561-9685-0 bei der Polizei in Bitburg zu melden.



