Aus unserem Archiv

Wien

Ein freilaufender Hund hat einem Mann in Österreich fast den Penis abgebissen. Ärzten im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz gelang es in einer mehrstündigen Operation, das Geschlechtsteil zu retten. Der Hund und sein Besitzer sind verschwunden. Der 61-jährige Mann hantierte an seinem Fahrradschloss, als er angegriffen wurde. Laut Passanten soll es sich um einen Kampfhund ohne Halsband gehandelt haben.