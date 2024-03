Humphries: Schlechte Ernährung im Darts-Sport schädlich

Luke Humphries nahm in neun Monaten 28 Kilo ab. Inzwischen ist er Weltmeister und führt die Rangliste an. Der Engländer beobachtet einen Wandel in der Darts-Branche.

London (dpa). Darts-Weltmeister Luke Humphries hält gesunde Ernährung in seiner Sportart für elementar. Auf die Frage, ob die Umstellung der Essgewohnheiten seiner Karriere den entscheidenden Schub gegeben habe, sagte der Engländer der «Welt am Sonntag»: «Ja. Ganz klar. Wenn du dich schlecht ernährst, fühlst du dich lethargisch. Ungesunde Dinge esse ich nur noch an Tagen, an denen ich kein Darts spiele. Und die sind selten.» Der 29-Jährige wurde Anfang Januar in London erstmals Weltmeister und führt inzwischen die Weltrangliste der Profis an.

«Ich esse jetzt gern gesunde Sachen, viel Hühnchen, gute Proteine, gute Kohlenhydrate, Gemüse. Für mich war vor allem entscheidend, dass ich nichts mehr esse, was mich schlapp und müde macht», sagte Humphries. Cool Hand Luke, wie der Weltklasse-Akteur in der Szene genannt wird, hat nach eigenen Angaben 28 Kilogramm in neun Monaten abgenommen.

«Ich habe wirklich hart und diszipliniert daran gearbeitet und bin nicht schwach geworden», betonte er. Die Fitness gewinne in der Sportart immer mehr an Bedeutung, fügte der früher pummelige Humphries an.