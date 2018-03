Aus unserem Archiv

Oslo

Vor der norwegischen Küste ist ein Hubschrauber ins vereiste Meer gestürzt. An Bord waren vermutlich vier Menschen. Die Maschine sei in der Nähe der Stadt Horten aufs Eis gekracht und anscheinend gesunken, sagte ein Sprecher der Rettungsdienste dem norwegischen Sender NRK. In Medienberichten hatte es geheißen, das Unglück sei einige hundert Meter vor einem Anleger passiert. Angeblich seien zwei Helikopter des Typs gemeinsam unterwegs gewesen.