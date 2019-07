Hamburg

HSV vermeidet Fehlstart: Spätes 1:1 gegen Darmstadt

Aaron Hunt hat den Hamburger SV vor einem Fehlstart in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga bewahrt. Mit einem Foulelfmeter rettete der Kapitän dem HSV in der 8. Minute der Nachspielzeit ein 1:1 gegen Darmstadt 98. Die Gäste waren kurz nach der Pause durch Tim Skarke in Führung gegangen.