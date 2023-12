Plus Hotelier und Betreiber des Wohnmobilstellplatzes schreiben Brief an Ratsmitglieder und Oberbürgermeister Rund 12 Millionen Euro möchte Hotelier Reinhold Weiland in die Erweiterung seines gleichnamigen Hotels stecken. Bis zur Buga sollen auf dem ehemaligen Bahnhofsgebäude in Oberlahnstein 100 moderne Zimmer entstehen, die das Gesamtangebot des Hauses auf 125 Neubauzimmer erhöhen würden. Von Tobias Lui

Gleichzeitig wäre damit die Zukunft des traditionsreichen Hotels gesichert, denn Weiland selbst will die Geschäftsführung im Jahr 2026 zum 175-jährigen Bestehen an eine Hotelkette zur Weiterführung übergeben. Doch die Gremien der Stadt haben einen Verkauf des Bahnhofsvorplatzes an Weiland abgelehnt, womit die Erweiterung gestorben ist. Die Gründe: Die Buga hatte ...