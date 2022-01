Biowetter: Das Wetter sorgt meist für Wohlbefinden, allerdings erhöht sich bei vorhandenen Atemwegserkrankungen die Gefahr von Atembeschwerden. Asthmatiker sollten daher körperliche Anstrengungen vermeiden. Die Augen werden durch die trockene, aber kalte Luft verstärkt gereizt. Bei empfindlichen Menschen kann es dadurch zu Bindehautentzündungen kommen.

Pollen: Haselpollen fliegen meist schwach, in einigen Regionen aber auch schon mäßig. Erlenpollen sind verbreitet in geringen Konzentrationen nachweisbar.

Garten: Gewächshaus: Einjährige Sommerblumen wie Kornblume, Löwenmaul und Ringelblume, die von Ende September an gesät und in einem Gewächshaus in Töpfen gezogen werden, bilden im Frühjahr und Frühsommer ein farbenprächtiges Bild. Man sät den Samen in Schalen mit Kulturerde bei einer Temperatur von 13 bis 16 Grad. Sobald die Sämlinge ausreichend große Blättchen entwickelt haben, werden sie in 7 bis 8 Zentimeter große Töpfe verpflanzt.