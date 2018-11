Hollywood trauert um Comicautor Stan Lee

Los Angeles

Er schuf Figuren wie „Spider-Man“, „Iron Man“ und „Hulk“ – nun ist Stan Lee gestorben. Das berichten US-Medien unter Berufung auf Lees Tochter und deren Anwalt. Die Comic-Legende wurde 95 Jahre alt. Kollegen in Hollywood und Fans weltweit trauern. Marvel und Disney würdigten Lee als „Superhelden“. „Stan Lee war so außergewöhnlich wie die Figuren, die er schuf“, wurde Disney-Chef Bob Iger in einer Mitteilung von Marvel zitiert. Es sei heute fast unmöglich, einen Ort im Marvel-Universum zu finden, der nicht von Lee geprägt wurde.