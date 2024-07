Ein Auktionator hält in einem Auktionshaus während einer Versteigerung einen Hammer in der Hand. Die Zahl der Zwangsversteigerungen ist in Deutschland im ersten Halbjahr 2020 erneut gesunken. Nach Recherchen des Ratinger Fachverlags Argetra kamen zwischen Januar und Juni insgesamt 7364 Immobilien mit Verkehrswerten von etwa 1,6 Milliarden Euro unter den Hammer. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 9432 Häuser, Wohnungen oder Grundstücke mit einem Verkehrswert von knapp 1,8 Milliarden Euro. (zu dpa: «Hohe Zinsen: Zwangsversteigerungen in Hessen nehmen zu») Foto: Daniel Naupold/DPA