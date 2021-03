Hoffenheim und Wolfsburg beim Finale um VBL-Meisterschaft

Berlin (dpa). Das Finalturnier um die deutsche Klubmeisterschaft in FIFA 21 ist komplett: Die TSG 1899 Hoffenheim und der VfL Wolfsburg haben ihre Spiele der „Final Chance“ genannten Playoffs gewonnen und sich die letzten Plätze für das Turnier gesichert.

Die Wolfsburger setzten sich in ihrem Duell gegen die E-Sportler des FC Augsburg durch. 5:2 nach Punkten (3:1; 1:1; 1:1) hieß es nach drei Matches des im Best-of-Three-Modus ausgetragenen Spiels.

„Ich bin megahappy und megastolz auf die Jungs“, sagte Wölfe-Profi Benedikt „SalzOr“ Saltzer nach dem Erfolg im Livestream der Virtual Bundesliga. „Augsburg hat stark gespielt, aber am Ende des Tages würde ich sagen, ist es schon ein Stück weit verdient.“

Ebenfalls mit 5:2 nach Punkten (1:1; 1:0; 1:1) erfolgreich waren die FIFA-Profis der TSG 1899 Hoffenheim gegen das Team von Bayer 04 Leverkusen. Damit haben sich die Hoffenheimer als einziges der vier Teams der Süd-Ost-Division in den Playoffs durchgesetzt und für das Finalturnier qualifiziert.

Die Entscheidung um die deutsche Klubmeisterschaft fällt am 27. und 28. März. Dann treffen die qualifizierten Teams zunächst in einer Gruppenphase aufeinander. In Gruppe A duellieren sich VfL Bochum, FC Heidenheim, FC St. Pauli und VfL Wolfsburg. In Gruppe B kommt es zum Aufeinandertreffen von RB Leipzig, 1. FC Köln, TSG Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach.

