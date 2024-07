Hoffenheim trennt sich auch von Schwegler

Anzeige

Sinsheim (dpa). Der Umbau der sportlichen Führung beim Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim geht weiter. Wie der Verein mitteilte, wird der Vertrag des Leiters Profifußball, Primin Schwegler, im September vorzeitig aufgelöst. Darauf hätten sich beide Seiten verständigt.

«Wir haben gemeinsam vieles auf den Weg gebracht und ich wünsche dem gesamten Club und natürlich der Mannschaft alles Gute und nur das Beste für die Zukunft», hieß es vom 37-Jährigen.

Erst am Montag hatte Hoffenheim mitgeteilt, sich mit sofortiger Wirkung von Sportchef Alexander Rosen zu trennen. Daneben werden auch zwei weitere Geschäftsführer ihre Posten in der Führungsebene des Clubs aufgeben.

«Das ist natürlich keine leichte Situation auch für uns Spieler. Aber so schwer es auch gerade fällt, müssen wir bei uns bleiben. Wir müssen uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren, müssen dem Verein und den handelnden Personen ein Stück weit vertrauen», sagte Grischa Prömel bei «Sky» am Rande des Testspiels in St. Johann in Tirol.

Die Aufgaben der sportlichen Leitung wird interimsweise Frank Kramer übernehmen, teilte der Verein weiter mit. Der 52-Jährige ist der Leiter der Nachwuchsabteilung des Vereins.

Schwegler war selbst als Profi für die TSG aktiv, absolvierte zwischen 2014 und 2017 59 Pflichtspiele für den Verein. Im Januar 2023 kehrte der Schweizer als Funktionär nach Hoffenheim zurück.