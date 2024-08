Rottach-Egern

Fußball-Bundesliga

Hoeneß und die Arbeiter in Katar

Von dpa

Foto: Angelika Warmuth/DPA

Der FC Bayern und Qatar Airways: Da war doch mal was. Uli Hoeneß kann sich noch bestens an das umstrittene Sponsoring erinnern – und auch an die Debatte um die Arbeiter in dem Land.