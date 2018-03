Höfl-Riesch: Vorfreude auf alpinen Weltcup-Auftakt

Angeführt von den Kristallkugel-Gewinnerinnen Maria Höfl-Riesch und Viktoria Rebensburg starten die deutschen Alpinen trotz mehrerer Ausfälle zuversichtlich in die neue Weltcup-Saison.

Maria Höfl-Riesch freut sich auf den Weltcup-Auftakt.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand. – DPA

In ihrer Paradedisziplin Riesenslalom zählt Vorjahressiegerin Rebensburg beim Auftakt am 22. Oktober im österreichischen Sölden zu den Podest-Anwärterinnen. Nach ihrem Gesamtweltcup-Coup freut sich auch Höfl-Riesch, «dass es endlich losgeht. In Sölden wartet gleich die schwerste Piste der Saison im Riesenslalom. Als Auftakt ist das zwar ein erster Gradmesser, der aber nicht überbewertet werden sollte.»

Im Vorjahr war dem Deutschen Skiverband (DSV) mit dem Sieg von Rebensburg vor Kathrin Hölzl und dem fünften Platz von Höfl-Riesch ein perfekter Saisonstart gelungen. Zumindest Hölzl wird diesen Erfolg nicht wiederholen können – die Riesentorlauf-Weltmeisterin von 2009 laborierte lange an einer Stoffwechselerkrankung und arbeitet an ihrem Comeback. Für Technik-Expertin Susanne Riesch und Speedfahrerin Gina Stechert ist die Saison mit Kreuzbandrissen bereits beendet.

Neben Rebensburg und Höfl-Riesch nominierte Damen-Bundestrainer Thomas Stauffer Lena Dürr, Veronique Hronek, Simona Hösl und Barbara Wirth für den Auftakt. «In der kommenden Zwischensaison ohne Großereignis wollen wir mit Maria Höfl-Riesch und mit Viktoria Rebensburg um den Gesamtweltcup und den Disziplinweltcup mitfahren», gab Alpin-Sportdirektor Wolfgang Maier als Ziel aus. Bei den Herren sind Felix Neureuther, Fritz Dopfer, Stefan Luitz für ihr erstes Rennen am 23. Oktober gesetzt. Dominik Schwaiger sicherte sich seinen Startplatz in einer internen Qualifikation.