Hockey-Herren trotz 5:6-Niederlage im Halbfinale

ARCHIV – Deutschlands Trainer Rein van Eijk lächelt am Spielfeldrand. Foto: Gregor Fischer/dpa

Leuven (dpa). Rekordsieger Deutschland hat trotz einer 5:6-Niederlage gegen die Schweiz im letzten Gruppenspiel bei der Hallenhockey-Europameisterschaft in Leuven das Halbfinale erreicht.

Die DHB-Auswahl hat den zweiten Platz in der Gruppe A sicher und trifft an diesem Samstag (20.00 Uhr) auf den Sieger der Gruppe B. In der spannenden Partie schaffte die deutsche Mannschaft nach 3:5-Rückstand zwar noch einmal den Ausgleich, musste aber in der vorletzten Minute den Siegtreffer der Schweizer hinnehmen.

Die Gruppenspiele gegen Spanien (6:2) und Kroatien (7:6) hatten die Deutschen gewonnen. Gegen Titelverteidiger Österreich erreichte die Mannschaft von Bundestrainer Rein van Eijk ein 5:5.