Hockey-Herren nach 2:2 noch nicht sicher im Halbfinale

ARCHIV – Tom Grambusch und die Hockey-Herren sind im Olympia-Qualifikationsturnier noch nicht sicher weiter. Foto: Federico Gambarini/dpa

Al Amarat (dpa). Die deutschen Hockey-Herren haben beim Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele den zweiten Sieg nacheinander verpasst und müssen nun noch um den Halbfinaleinzug bangen.

Der Weltmeister kam nach dem 9:0-Auftaktsieg gegen Kanada über ein 2:2 gegen Neuseeland nicht hinaus und benötigt nun im abschließenden Gruppenspiel gegen Chile ein Remis zum Sprung in die nächste Runde. Mit einem Sieg wäre der erste Platz in der Gruppe A sicher. Die drei bestplatzierten Teams des Turniers sichern sich die Tickets für die Sommerspiele in Paris. Die Treffer für die deutsche Auswahl erzielten Gonzalo Peillat und Tom Grambusch.