Hockey-Herren besiegen Südkorea im ersten Test mit 2:0

Hockey-Europameister Deutschland hat das erste von zwei Länderspielen gegen Südkorea gewonnen. Das Herren-Team von Trainer Markus Weise setzte sich in Mannheim mit 2:0 (2:0) durch.

Hockey-Bundestrainer Markus Weise freute sich über den Sieg seiner Mannschaft.

Foto: Hendrik Schmidt – DPA

Der Weltrangliste-Sechste ist bei den Olympischen Spielen in London Gruppengegner der Deutschen. Am Mittwoch treffen beide Mannschaften an gleichem Ort erneut aufeinander. Die Gastgeber waren vor allem in der ersten Hälfte das bessere Team und führten bereits zur Pause durch Tore von Philipp Zeller (20. Minute) und Martin Zwicker (26.). In einer ereignisarmen zweiten Halbzeit geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr. «Die erste Halbzeit war sehr stark von den Jungs – und zwar sowohl in der Defensivarbeit als auch nach vorn. Sie haben in der zweiten Hälfte etwas nachgelassen», sagte Weise.