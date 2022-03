Hockey-Frauen unterliegen Spanien im Penaltyschießen

Düsseldorf (dpa) – Pia Maertens von Rot-Weiss Köln (14. Minute) und Sonja Zimmermann vom Mannheimer HC per Strafecke (56.) hatten die deutsche Auswahl in Düsseldorf zweimal in Führung gebracht. Die Spanierinnen glichen durch Laura Barrios (38.) und Marta Segu (58.) jeweils aus. Nach drei vergebenen deutschen Penaltys und drei spanischen Treffern verbuchten die Gäste den Extrapunkt für sich. Am Mittwoch (15.30 Uhr/DAZN) treffen die beiden Teams erneut in Düsseldorf aufeinander.

