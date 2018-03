Hockey-Damen verpassen Olympia-Halbfinale von London

Die deutschen Hockey-Damen haben trotz ihrer besten Turnier-Leistung das Halbfinale bei den Olympischen Spielen verpasst.

Die deutschen Hockey-Spielerinnen hocken nach der verpassten Medaille traurig am Spielfeldrand.

Foto: Christian Charisius – DPA

Gegen Neuseeland reichte es für die Auswahl von Bundestrainer Michael Behrmann in der letzten Vorrunden-Partie trotz zum Teil drückender Überlegenheit und wegen zweier nicht anerkannter Treffer am Montag in London nur zu einem 0:0. Das DHB-Team hätte die Partie mit mindestens drei Toren Unterschied gewinnen müssen, um in der Tabelle an den nun für die Vorschlussrunde qualifizierten Neuseeländerinnen vorbeizuziehen. Damit findet die Medaillenrunde erstmals seit Sydney 2000 ohne die deutschen Damen statt. Damals belegten sie Rang sieben, um den sie auch in London kämpfen werden.