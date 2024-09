Eine Drohnenaufnahme zeigt die Oder in der Stadt Nowa Sol in der Woiwodschaft Lubusz. Seit dem 13. September sind Regionen in Mittel- und Osteuropa von den verheerenden Überschwemmungen durch den Sturm «Boris» schwer betroffen. Am 16. September rief die polnische Regierung für die betroffenen Gebiete offiziell den Katastrophenzustand aus. (zu dpa: «Hochwasserwelle der Oder nähert sich Grenze zu Deutschland») Foto: Lech Muszynski/DPA