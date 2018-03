Hochwasser steigt noch

Wegen des Hochwassers bleibt die B 42 von Braubach bis Kamp-Bornhofen derzeit an mehreren Stellen gesperrt.

Seit Donnerstagmittag waren Osterspai und Filsen mit Fahrzeugen nur noch über den Hochwassernotweg erreichbar. Der Bahnverkehr ist nicht beeinträchtigt. Wenn die Vorhersagen eintreffen, kommt der Mittelrhein voraussichtlich zum zweiten Mal in diesem Jahr mit einem blauen Auge davon. Am Pegel Kaub für Freitagabend wird lediglich ein Höchststand von etwa 6,40 Meter erwartet, was statistisch gesehen einem zweijährigen Hochwasserereignis entspricht. Aktuelle Messwerte unter www.ku-rz.de/pegelkaub