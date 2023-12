Hochsitz für Hüpfer – Triumph TF 250-X

2024 steigt Triumph mit der TF 250-X offiziell in das Segment der Vollcrosser ein Foto: Triumph

SP-X/Hinckley. Der britische Motorradhersteller Triumph erweitert sein Modellspektrum in eine überraschende Richtung: Mit der TF 250-X bietet die Traditionsmarke ab Frühjahr 2024 zum ersten Mal einen kernigen Vollcrosser an. Die rund 11.000 Euro teure Geländemaschine wird von einem kurzhubigen 250er-Single angetrieben, den Triumph neu entwickelt hat. Via Fünfgang-Schaltgetriebe und Kette geht die Kraft ans Hinterrad. Leistungsdaten zum kompakten und dank Alu, Titan und Magnesium leichten Motor nennt Triumph noch keine. Angesichts von 104 Kilogramm Gesamtgewicht hat die Maschine jedoch leichtes Spiel. Per App sollen Nutzer die Motorabstimmung ändern und verschiedene Mappings wählen können. Das dafür nötige MX Tune Pro Wi-Fi-Modul sowie die Titan-Auspuffanlage von Akrapovic gehören zum Zubehörprogramm.

Lediglich 104 Kilogramm soll die 250er wiegen Foto: Triumph

Neben dem Motor setzt Triumph auch beim Chassis vornehmlich auf leichtes Alu. Hinzu kommen ein einstellbares KYB-Fahrwerk mit über 30 Zentimeter Federweg, leichte Brembo-Bremsen und grobstollige Scorpion MX32 von Pirelli.

Beim Motor der TF 250-X, einer Eigenentwicklung von Triumph, handelt es sich um einen kurzhubig ausgelegten Viertakt-Benziner Foto: Triumph

Mario Hommen/SP-X