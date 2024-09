RB Leipzig startet bei Atlético Madrid in die neue Champions-League-Saison. In diesem emotionalen Duell können die Sachsen wieder auf ihren zuletzt gesperrt fehlenden Abwehrchef bauen.

Anzeige

Madrid (dpa). Kapitän Willi Orban macht sich keine Sorgen darüber, dass RB Leipzig mit der Atmosphäre im ersten Champions-League-Spiel der neuen Saison bei Atlético Madrid Probleme haben könnte. «Wir haben schon auch viel Erfahrung in der Mannschaft, viele erfahrene Spieler, letzte Saison haben wir auch bei Real Madrid ein gutes Spiel gemacht. Wir wollen das hier genießen und ein Stück weit kann uns das auch pushen. Das kann dich zu Höchstleistung treiben. Deswegen sehen wir die hitzige Atmosphäre positiv», sagte der ungarische Fußball-Nationalspieler vor dem Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN).

Im bislang einzigen Aufeinandertreffen, das die Sachsen 2020 mit 2:1 gewannen, gehörte Orban bereits zum Aufgebot, kam aber nicht zum Einsatz. Am vergangenen Samstag im Bundesligaspiel daheim gegen den 1. Union Berlin (0:0) fehlte er aufgrund einer Sperre. In der Königsklasse ist Orban nun wieder spielberechtigt und wird in die Startelf rücken. «Er ist unser Kapitän, natürlich wird er spielen», bestätigte Coach Marco Rose. Welcher Verteidiger für den Abwehrchef weichen muss, ließ der 48-Jährige offen.

Fußball: Champions League, vor dem Spiel Atletico Madrid – RB Leipzig im Estadio Metropolitano. Leipzigs Spieler absolvieren das Training im Stadion. (zu dpa: «Hitzige Atmosphäre bereitet RB Leipzig keine Sorgen») Foto: Jan Woitas/DPA

Auch für Rose geht es in erster Linie darum, mit den Gegebenheiten zurechtzukommen. «Wir erwarten Emotionalität – emotionaler Trainer, emotionales Team. Aber es ist auch eine individuell starke und taktisch gute Mannschaft, die schon immer gut verteidigt», sagte der Trainer.