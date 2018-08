Essen

Der ungewöhnlich heiße Sommer hat die Menschen scharenweise in die Schwimmbecken getrieben – viele Freibäder in Deutschland steuern auf einen Besucherrekord zu. Das ergab eine bundesweite Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die beiden städtischen Freibäder in Duisburg haben 2018 schon die Bestmarke gerissen. Mehr als 90 000 Besucher suchten dort nach einer Abkühlung. In Berlin gab es dieses Jahr bereits Einlass-Stopps, um die Sicherheit der Badegäste nicht zu gefährden. Ein Rekord für die Freibäder ist auch hier in greifbarer Nähe.