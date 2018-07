Offenbach

Neuer Hitze-Rekord: In Bernburg in Sachsen-Anhalt ist die bisher höchste Temperatur dieses Sommers in Deutschland gemessen worden – und es kann noch heißer werden. Um 14.00 Uhr betrug die Temperatur dort 39,2 Grad, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Das sei zugleich der höchste Wert, der seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Sachsen-Anhalt gemessen worden sei.