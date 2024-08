Hitzekollaps unwahrscheinlich – Hundemodus hält Autos kühl

In einem Elektroauto, das bei sommerlicher Hitze mit dem Hundemodus geparkt wird, bleibt das Innenraumklima unkritisch. Die Gefahr eines Hitzekollapses ist damit gebannt, wie der ADAC in einem Praxistest festgestellt hat.

SP-X/München. Der in einigen Elektroautos verfügbare Hundemodus, bei dem die Klimaanlage im geparkten Fahrzeug eingeschaltet bleibt, sorgt auch bei sommerlicher Hitze zuverlässig für ein gutes Raumklima. Ein im Auto wartendes Haustier bleibt so vor der Gefahr eines Hitzeschocks geschützt, wie der Verkehrsclub ADAC bei einer Simulation in seiner Klimakammer im Technikzentrum Landsberg festgestellt hat.

Im Hundemodus bleibt im Tesla das Raumklima angenehm. Der ADAC rät dennoch, sein Haustier nur in Ausnahmefällen im Fahrzeug zurückzulassen Foto: ADAC/Uwe Rattay

Getestet wurde mit einem Tesla in einem auf 35 Grad aufgeheizten Prüfstand. Sensoren maßen die Innenraumtemperatur in einer Hundebox im Kofferraum sowie auf der Rückbank und im Fußraum. Während bei aktiviertem Hundemodus und einer auf 20 Grad eingestellten Klimaanlage die Innenraumtemperatur konstant blieb, stieg sie bei einem Gegenversuch ohne Hundemodus in der Sonne nach 30 Minuten auf 40 Grad an. Speziell bei Sonneneinstrahlung stellten die Tester bei aktiviertem Hundemodus jedoch leicht erhöhte Temperaturen von 25 bis 29 Grad in der Hundebox sowie im Kofferraum fest.

Grundsätzlich ist der Hundemodus beim Tesla erst ab einem Ladezustand der Batterie von über 20 Prozent verfügbar. Wird diese Marke beim Parken unterschritten, bleibt die Klimatisierung aktiv. Allerdings erhält der Nutzer dann Warnmeldungen auf sein Smartphone. Ein Ausfall der Klimaanlage, etwa durch einen technischen Defekt, könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, warnt der ADAC. Auch in diesem Fall erhält der Nutzer entsprechende Informationen auf sein Smartphone. Generell rät der Verkehrsclub, den Hundemodus nur in Ausnahmefällen zu nutzen und in diesem Fall immer in Reichweite des Fahrzeugs zu bleiben, um bei Bedarf schnell eingreifen zu können. Neben Tesla bieten auch die Hersteller Smart und Nio den Hundemodus in ihren Elektroautomodellen an.

Mario Hommen/SP-X