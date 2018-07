Hitze beschädigt Landebahn – Flughafen Hannover gesperrt

Hannover

Mitten in der Urlaubszeit ist am Abend der Flughafen von Hannover gesperrt worden. Anhaltende Hitze habe die Nordbahn beschädigt, teilte der Airport mit. Flieger könnten auch nicht auf die südlich gelegene Start- und Landebahn ausweichen, weil sie wegen Sanierungsarbeiten gesperrt sei. Der Airport soll mindestens bis Mittwochmorgen um 6.00 Uhr dicht sein. Nach Angaben eines Flughafensprechers wurden Passagiere aufgerufen, wieder nach Hause zu fahren. Es sollten auch Feldbetten aufgestellt werden für Menschen, die am Abend nicht zurück könnten.