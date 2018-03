Hinterzarten: Deutsches Team bei Mixed-Springen 3.

Die deutschen Skispringer haben bei der Deutschland-Premiere im Mixed-Wettbewerb den angepeilten Sieg verpasst. Das Quartett mit Ulrike Gräßer, Carina Vogt, Richard Freitag und Andreas Wank wurde mit 967,2 Punkten Dritter.

Das Mixed-Team von Österreich (M) hat vor Japan (r) und Deutschland gesiegt.

Foto: Joachim Hahne – DPA

Vor etwa 2000 Zuschauern ging der Tagessieg beim Nachtspringen von Hinterzarten mit 1026,9 Punkten an Österreich. Dahinter landete die Mannschaft von Japan mit einem Rückstand von 26,1 Punkten auf Rang zwei. Der Sommer-Grand-Prix in Hinterzarten wird am Sonntag mit einem Einzelspringen der Herren abgeschlossen.

Die Mixed-Version wird bei den Weltmeisterschaften in Val di Fiemme (20. Februar bis 3. März 2013) erstmals im Programm stehen. Die Sprünge von je zwei Frauen und Männern werden bei dem Wettbewerb addiert.