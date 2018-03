Aus unserem Archiv

Die Idee wurde im Kreise der Ahrweiler Gästeführer diskutiert und von der CDU-Fraktion im Stadtrat dann in die Öffentlichkeit transportiert: eine Hängeseilbrücke über die bizarr aufragenden Pfeiler der nie vollendeten Eisenbahnstrecke zum Silberbergtunnel im Adenbachtal, einem Seitental des Ahrtals, mitten in den Weinbergen. Der Vorschlag war im vergangenen Jahr bereits Thema im Stadtrat, ein Prüfauftrag erging an die Verwaltung. Knackpunkt natürlich: die Finanzierung.