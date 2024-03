Am 26. März 1945 befreiten US-amerikanische Soldaten die überlebenden Patientinnen und Patienten der damaligen Landesheilanstalt Hadamar und beendeten den dortigen systematischen Krankenmord. In einer Gedenkveranstaltung wird am 26.

Anzeige

März 2024 im Festsaal der Vitos-Klinik Hadamar an die Menschen, die im Rahmen der nationalsozialistischen „Euthanasie“ verfolgt und ermordet wurden, erinnert. In der Klinik in Hadamar wurden etwa 14 500 Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen in der Gaskammer, durch tödliche Injektionen oder Medikamente ermordet, andere ließ man verhungern, erläutert Faschon. bau