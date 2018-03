Hinten dichter, vorne frecher

Kein Teaser vorhanden

Auf den Schultern von Dribbler Babak Keyhanfar (am Ball) lastet derzeit nicht nur die Last, Tore vorbereiten zu müssen. Der Stürmer muss auch selbst für Buden sorgen, da er derzeit noch nicht die torgefährlichen Nebenleute aus der vergangenen Saison an seiner Seite weiß.

Foto: Archiv/Bernd Eßling – Bernd EÃling

Rückblick. Am letzten Vorrundenspieltag der vergangenen Saison verliert der SVG 1:2 in Saarbrücken. Da weiß die Mannschaft von Trainer Aydin Ay noch nicht, dass nach einer grandiosen Vorrunde (Platz zwei) eine schwache Rückrunde mit einer Niederlagenserie folgen wird. Zum Rückrundenauftakt eine Woche später geht's nach Betzdorf, der SVG verliert 1:3. Mit einem 1:0 zum Saisonabschluss zu Hause gegen Saarbrücken erhellen die Gonsenheimer ihre dunkle Rückrundenbilanz marginal. Das nächste Pflichtspiel, der Auftakt der aktuellen Saison, ist schon wieder gegen die Saarländer. 1:3 verliert die wegen Ays Hochzeit von Assistenztrainer Niels Magin gecoachte Elf nach einigen Unklarheiten bei Standardsituationen in Saarbrücken. Und nun, eine Woche später, folgt das erste Saisonheimspiel gegen? Richtig, die SG Betzdorf (Sonntag, 15 Uhr).

Diese Partie musste übrigens auch schon in der vergangenen Saison als erstes Heimspiel der Gonsenheimer herhalten. Damals legte Ays Mannschaft nach einem 0:1-Pausenrückstand noch einen soliden 3:1-Sieg hin. Den würden sie auch diesmal gerne wieder einfahren. Doch zwei der drei Torschützen von damals sind noch nicht wieder (Manuel Helmlinger) oder nicht mehr (Rufat Dadachev) dabei. Nach dem zusätzlichen Weggang von Herbstverpflichtung Grzegorz Szymanek (nach Mombach) und der Verletzung von Winterverpflichtung Aleksandar Petreski müssen die Gonsenheimer zusehen, wie sie im Sturm neben dem eher vorbereitend wirkenden Dribbler Babak Keyhanfar mit Youngster Arif Güclü (aus der eigenen Jugend), dem die gesamte vergangene Saison (!) verletzten Salvatore D'Avino und dem einstigen Talent und Juniorennationalspieler Philipp Schrimb (21, vom Absteiger Alemannia Waldalgesheim) wenigstens etwas gefährlichen Druck auf die gegnerische Kiste entwickeln können.

Denn vor der eigenen ist auch noch längst nicht alles Gold, was glänzt. Da die langen Kerls Dennis Kirn, Jörg Cevirmeci, Helmlinger, Magin und Jan Itjeshorst in Saarbrücken hinten gefehlt haben, kam es zu der ungewünschten Durchlässigkeit bei den Standardsituationen, die zu den ärgerlichen Gegentoren führen. Konsequenz: Vorerst den Gegner so bespielen, dass es hinten nicht mehr allzu häufig zu diesen Situationen kommt, und vorne trotz derzeit eingeschränkter Mittel einfach etwas mehr riskieren. Armin Franz