Hier geht die Post ab – Grafik: Marktvolumen autonomer Last-Mile-Lieferungen

Paketzustellung per Drohne oder Roboter? Ist noch nicht Alltag. Wird es aber wohl bald sein.

SP-X/Köln. Weltweit bestellen immer mehr Kunden Waren im Internet. Damit diese effizient ausgeliefert werden können, arbeiten immer mehr Paketdienste an autonomen Liefermethoden wie zum Beispiel Drohnen und Roboter. Wie eine Statista-Grafik anhand von Daten des amerikanischen Datenanalyse-Unternehmens „All the research“ zeigt, wird das Marktvolumen der autonomen Last-Mile-Lieferung im Jahr 2027 knapp 50 Milliarden US-Dollar betragen und damit mehr als viermal so groß sein wie 2020.

Elfriede Munsch/SP-X