Hertha-Profi Neumann fällt für U-21-Länderspiel aus

Innenverteidiger Sebastian Neumann von Hertha BSC wird doch nicht zum Kader der U-21-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes für das Länderspiel gegen Argentinien gehören.

Sebastian Neumann zog sich einen Syndesmosebandriss zu.

Der 21-Jährige zog sich im Regionalligaspiel gegen Aufsteiger Lokomotive Leipzig einen Riss des Syndesmosebandes zu. Wie der DFB mitteilte, musste Neumann seine Teilnahme für die Partie am Dienstag in Offenbach absagen. Trainer Rainer Adrion verzichte nach dem Ausfall auf eine Nachnominierung, hieß es in der Erklärung auf der DFB-Homepage.