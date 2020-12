Hertha-Präsident kontert Lehmanns Europapokal-Ansage

Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 08:48 Uhr

„Auch Herr Lehmann spricht als Berater von Tennor über und nicht für Hertha BSC“, wurde der 70 Jahre alte Berliner Unternehmer von der „Bild“ zitiert. Der frühere Fußball-Nationaltorwart Lehmann sitzt für Lars Windhorst in dem Hertha-Gremium. Windhorst wiederum wird bis Ende dieses Monats 374 Millionen Euro über sein Unternehmen Tennor in den Hauptstadt-Bundesligisten investiert haben.

Jüngst erst hatte Gegenbauer betont, dass sie sich mit Windhorst austauschen und sich gegenseitig über Entscheidungen und die Prozesse dahin informieren würden. Aber die Entscheidungen treffe der Verein, hatte Gegenbauer gesagt. Und er sei auch nicht der ehrenamtliche Präsident des Investors, „sondern der ehrenamtliche Präsident der Hertha-Mitglieder.“

Was die Zielsetzung für diese Saison angeht, hielten sich Trainer Bruno Labbadia und auch Manager Michael Preetz bislang eher zurück. Lehmann hatte indes der „Sport Bild“ gesagt: „Das Ziel ist allen bei Hertha BSC klar. Und das heißt Qualifikation für den europäischen Fußball.“ Mit einem Sieg und zwei Niederlagen belegt Hertha vor dem Heimspiel am 4. Spieltag an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart den 13. Platz.

Der internationale Wettbewerb sei auch das Ziel der Verantwortlichen bei Hertha BSC, sagte Gegenbauer, „allerdings wie stets betont und auch eingeordnet unser mittelfristiges Ziel.“

