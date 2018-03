Herdorf verspielt Führung trotz Überzahl

Kein Teaser vorhanden

Ein Duell auf Augenhöhe lieferten sich die SG Herdorf (rechts Kevin Denter im Luftduell mit David Gläser) und die SG Westerburg.

Foto: René Traut

Schon in der fünften Minute ereignete sich die Szene des Spiels: Nach einem langen Ball von Stefan Häßler kam Westerburgs Keeper Carsten Wolf aus dem Tor geeilt und wurde aus Sicht der Gäste von Kenny Scherreiks gefoult. Der Schiedsrichter ließ jedoch weiterlaufen, und Steffen Busch musste den Ball nur noch zum 1:0 ins leere Tor schieben. Westerburgs Spielertrainer Oliver Meuer war über die Entscheidung des Unparteiischen außer sich und sah wegen wiederholten Meckerns die Gelb-Rote Karte. Wolf verletzte sich in der Situation und musste später ausgewechselt werden.

In Überzahl ging es für die Hausherren zunächst gut weiter. Daniel Singhateh flankte von der rechten Seite, Häßler hatte im Strafraum Zeit und Raum, den Ball anzunehmen und traf zum 2:0 (22.). Mit der Führung im Rücken machten sich die ersten Unaufmerksamkeiten im Herdorfer Spiel breit. Nach eigenem Eckball liefen sie in einen Konter. Jan Niklas Jung sah auf der rechten Seite Björn Weber, der sich nicht zwei Mal bitten ließ und ins lange Eck abzog – 2:1 (30.). Diesmal hatten die Hausherren aber noch die passende Antwort parat. Denn nur fünf Minuten später stellte Florian Gerhardus mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern den alten Abstand wieder her.

Die erste Aktion nach der Pause hatten ebenfalls die Hausherren, Kenny Scherreiks scheiterte jedoch am mittlerweile im Westerburger Tor stehenden Steffen Treichel (47.). Danach ruhten die Herdorfer sich jedoch auf ihrem Vorsprung aus, von der personellen Überlegenheit war kaum noch etwas zu sehen. Die Gäste dagegen kamen immer besser ins Spiel. Erneut hatte Weber zu viel Platz im Strafraum und erzielte den Anschlusstreffer (57.). Und dann kam es, wie es kommen musste: Nach einem Handspiel im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Weber nutzte auch diese Chance eiskalt zum 3:3 Ausgleich (66.).

Die Herdorfer hätten dennoch als Sieger vom Platz gehen können, ließen in der Folge aber einige gute Chancen aus. Scherreiks scheiterte erneut an Treichel (68.), Singhateh traf nur den Pfosten (69.). Die größte Möglichkeit hatte jedoch Gerhardus aus elf Metern, nachdem Treichel Scherreiks von den Beinen geholt hatte. Treichel machte seinen Fehler jedoch wieder wett und parierte den Strafstoß (75.). Vier Minuten später reagierte er erneut glänzend gegen Daniel Novakovic, der aus kurzer Distanz das 4:3 auf dem Fuß hatte.

In der Schlussminute verhinderte Marvin Scherreiks gegen Matthias Wengenroths Schuss sogar eine mögliche Niederlage. Der Platzverweis gegen Kenny Scherreiks wegen wiederholten Meckerns (90. + 1) setzte den Schlusspunkt unter eine ereignisreiche Partie.

Herdorfs Spielertrainer Dirk Spornhauer haderte hinterher: "Wir sind gut in die Partie gekommen. Mit einem Mann mehr auf dem Feld meinte aber jeder, etwas weniger machen zu können. In der Pause hab ich noch darauf hingewiesen, dass wir trotz der 3:1-Führung nicht siegessicher sein dürfen. Wenn man die Chancen, die wir hatten, nicht nutzt, hat man auch den Sieg nicht verdient."

Von unserer Mitarbeiterin Désirée Birk