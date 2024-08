Der America's Cup ist die älteste und wichtigste Trophäe des internationalen Segelsports. Hier ist sie in den Händen eines Sicherheitsbeauftragten zu sehen. Das Duell um den 37. America's Cup findet im Anschluss an die Herausfordererserie Louis Vuitton Cup (29. August bis 7. Oktober) vom 12. bis zum 20. Oktober 2024 in Barcelona statt. (zu dpa: «Herausforderer im America's Cup: David gegen vier Goliaths») Foto: Gregory Bull/DPA