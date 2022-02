Zhangjiakou

Winterspiele in Peking

Hennig und Carl holen Olympia-Gold im Langlauf-Teamsprint

Was ist mit den deutschen Langläuferinnen los? Nach Silber in der Staffel gibt es die nächste sensationelle Medaille – und das, obwohl es am Tag des Rennens noch eine kurzfristige Umstellung gab.