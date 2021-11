Barnsley

Darts

Hempel löst Ticket für WM – Max Hopp muss Umweg nehmen

Der deutsche Darts-Spieler Florian Hempel ist erstmals für die Weltmeisterschaft in London qualifiziert. Durch die Ergebnisse vom Players Championship Turnier in Barnsley sind die letzten Zweifel an seiner Qualifikation beseitigt.