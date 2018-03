Aus unserem Archiv

Port-au-Prince

In Haiti werden die Blutkonserven knapp. Die Hilfsorganisation «Ärzte ohne Grenzen» appelliert an die Menschen, Blut zu spenden. «Es wird so viel operiert, wir brauchen dringend Blut», sagte eine Mitarbeiterin der Hilfsorganisation. «Ärzte ohne Grenzen» hat bislang mehr als 6200 Patienten in der Erdbeben-Region behandelt und etwa 1000 Operationen vorgenommen.