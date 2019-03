Seit Oktober 2015 hat die DFB-Elf elf Qualifikationsspiele für große Turniere in Serie gewonnen. Wenn am Sonntag die Ausscheidungsrunde für die EM 2020 beginnt, wäre Bundestrainer Löw wohl auch mit einem Remis zufrieden. Gegner Holland hat zuletzt für Frustration gesorgt.

Amsterdam (dpa). Das 0:3 in der Nations League vor gut fünf Monaten in den Niederlanden ist bei Joachim Löw noch in unguter Erinnerung.Beim Start in die EM-Qualifikation am Sonntag (20.45 ...