Heimauftakt verpatzt: Union unterliegt Braunschweig

Aus unserem Archiv

Berlin

Union Berlin hat seinen Heimauftakt in der neuen Saison der zweiten Fußball-Bundesliga verpatzt. Die Köpenicker unterlagen Eintracht Braunschweig mit 0:1 (0:1). Marc Pfitzner erzielte in der 40. Minute per Handelfmeter den einzigen Treffer der Partie.