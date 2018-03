Heidemann und Duplitzer: Konzentration auf Team

Im dramatischen Kampf um die vorletzte Olympia-Qualifikationschance konzentrieren sich Deutschlands Top-Degenfechterinnen Britta Heidemann aus Leverkusen und die Bonnerin Imke Duplitzer ganz auf die Mannschaft.

Britta Heidemann (l) und Imke Duplitzer haben nicht mehr viele Chancen auf die Olympia-Qualifikation.

Foto: Orietta Scardino – DPA

«Beide werden beim Weltcup am Wochenende in St. Maur auf das Einzel verzichten», erklärte Fecht-Sportdirektor Manfred Kaspar. Über die Individualwertung des Weltverbandes FIE haben Heidemann und Duplitzer keine Chance mehr auf den London-Start.

Olympiasiegerin Heidemann und die zweimalige Europameisterin Duplitzer werden somit am Sonntag nur im Team antreten, um die entscheidenden Punkte für London zu holen. Nach Kaspars Berechnungen könnte beim letzten Qualifikations-Weltcup im Bestfall ein Platz unter den besten Drei reichen, um die Olympia-Teilnahme doch noch perfekt zu machen. Wegen der vielen mathematischen Unwägbarkeiten ist das aber keineswegs sicher. Gelingt Deutschland in St. Maur die Olympia-Qualifikation über die Teamwertung, sind damit automatisch auch drei Einzel-Startplätze bei den Spielen in London garantiert.

Sollte der Weltmeisterschafts-Vierte Deutschland über die Teamwertung scheitern, bleibt als letzter Einzel-Ausweg die Kontinental-Ausscheidung am 21. und 22. April in Bratislava. Dort kann allerdings nur eine Deutsche starten. Ob das Heidemann, Duplitzer oder gar eine andere Athletin sein wird, ist offen. Der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) kündigte für den Fall des Scheiterns der Mannschaft eine zeitnahe Entscheidung an.