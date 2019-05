Washington

Heftige Regenfälle führen zu Überflutungen in den USA

Heftige Gewitterstürme, anhaltender Regen und die Folgen der Schneeschmelze in den Rocky Mountains haben im Mittleren Westen der USA zu Überflutungen geführt. Der Mississippi habe in der Stadt Davenport den höchsten Stand seit 157 Jahren, berichtete der Wetterkanal The Weather Channel. Im Bundesstaat Michigan wurden Hunderte Häuser überflutet. In der vergangenen Woche seien US-weit sieben Menschen durch die Fluten ums Leben gekommen, darunter im Bundesstaat Indiana ein zwei Jahre altes Kind. Der Nationale Wetterdienst kündigte auch für die nächsten Tage schwere Stürme an.