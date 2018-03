Hecht-Tor reicht Buffalo nicht – San Jose vorn

Mit seinem zwölften NHL-Saisontor hat Eishockey-Nationalspieler Jochen Hecht erneut Punkte für eine Olympia-Nominierung gesammelt, mit den Buffalo Sabres jedoch verloren.

Hecht konnte nach einem frühen 0:4-Rückstand bei den Anaheim Ducks in der Schlussminute nur noch zum 4:5-Endstand verkürzen. Es war der zweite Treffer des Mannheimers binnen 24 Stunden. Buffalo bleibt in der Nordost-Division klar vorn, punktbeste Mannschaft im Osten sind nun aber allein die Washington Capitals nach dem 3:2-Sieg über Vizemeister Detroit Red Wings.

Bundestrainer Uwe Krupp wird am 21. Januar in Frankfurt mitteilen, ob Hecht aus dem erweiterten Olympia-Kader unter die ersten 23 Spieler rutscht. Die Chancen von Christoph Schubert, noch aus dem erweiterten Aufgebot aufzurücken, sinken dagegen weiter. Der Verteidiger fehlte bei den Atlanta Thrashers wegen einer Knieverletzung im zweiten Spiel in Folge. Atlanta gewann ohne den Münchner Verteidiger 4:3 gegen die Toronto Maple Leafs und nähert sich im Osten einem Playoff-Platz.

An der Spitze der Liga stehen nun wieder allein die San Jose Sharks von Torhüter Thomas Greiss. Der Füssener sah den 5:1-Erfolg bei den Los Angeles Kings allerdings nur von der Ersatzbank aus. Beim dritten Sharks-Sieg in Folge traf Patrick Marleau zweimal und ist mit nun 34 Toren bester Schütze der NHL.

Mit 32 Toren folgt Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins. Der Kanadier traf zweimal beim 6:4-Sieg über die New York Islanders und war zudem an allen anderen vier Treffern beteiligt. Drei davon erzielte der Russe Jewgeni Malkin – bei Olympia ein potenzieller Gegner von Sturmpartner Crosby im Kampf um Gold.