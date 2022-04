Atlanta

NBA

Hawks schlagen Hornets: Duell mit Cavaliers um Playoffs

Die Atlanta Hawks haben mit einem Sieg gegen die Charlotte Hornets ihre Playoff-Hoffnungen am Leben gehalten. Das Team holte am Mittwochabend (Ortszeit) ein 132:103 im sogenannten Play-In der NBA und trifft nun am Freitag auf die Cleveland Cavaliers.