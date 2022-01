Havertz mit frühem Tor bei Chelsea-Sieg gegen Tottenham

Im Halbfinal-Hinspiel gewann das Team von Trainer Thomas Tuchel gegen Tottenham Hotspur mit 2:0 (2:0). Den Grundstein zum Erfolg legte der deutsche Nationalspieler Ka Havertz mit seinem frühen Tor nach fünf Minuten. Ein kurioses Eigentor von Ben Davis (34.) besiegelte die Pleite der Spurs. Das Rückspiel findet in einer Woche statt.

Der FC Liverpool hatte wegen zahlreicher Corona-Fälle eine Verlegung des anderen Ligapokal-Halbfinals beim FC Arsenal beantragt, die am Mittwoch bestätigt wurde. Das für Donnerstag geplante Match wird nun erst am 20. Januar ausgetragen. Das eigentliche Rückspiel am 13. Januar in Anfield wird damit zum Hinspiel. Nach Trainer Jürgen Klopp war auch dessen Assistent und Vertreter Pep Lijnders positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Dienstag war das Trainingszentrum wegen des rapiden Anstiegs der Verdachtsfälle vorerst geschlossen worden.

