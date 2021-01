Hausfassade durch Eierwurf verschmutzt

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, ist es bereits am Dienstag, 26.01.2021 gegen 21:30 Uhr in der Straße Am Spielplatz zu einer Sachbeschädigung einer Hausfassade durch Eierwürfe gekommen.

Die Eier wurden vermutlich vom direkt gegenüber des Testobjektes liegenden Spielplatzes aus geworfen. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern werden unter der 06542-98670 an die Polizeiinspektion in Zell erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)





