Die Trümmer eines zerstörten Hauses. Nach der heftigen Explosion in einem Wohnhaus in der bayerischen Stadt Memmingen ist die Leiche eines 17-Jährigen aus den Trümmern geborgen worden. Einsatzkräfte hätten den vermissten Jugendlichen tot in einem ebenfalls stark beschädigten Nachbarhaus aufgefunden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am frühen Morgen.Mensch getötet wurden. (zu dpa: «Hausexplosion: 17-Jähriger stirbt - Gasdefekt Ursache?») Foto: Stefan Puchner/DPA