Hat Teslas Model Y das Zeug zum Bestseller?

Bei Image und Börsenwert hat Tesla die etablierte Autowelt längst überholt. Doch gemessen an VW und Co ist der Elektro-Pionier noch immer ein Nischenhersteller. Mit dem Model Y will Firmenchefs Elon Musk das ändern – und setzt dabei mehr denn je auf Deutschland.

Berlin (dpa-infocom) – Elon Musk ist auf dem Höhenflug – nicht nur, weil der Tesla-Chef mit seinen Weltraum-Missionen den Mars immer näherkommt. Sondern vor allem, weil er hier unten auf der Erde einen rasanten Aufstiegskurs fährt.

In kaum mehr als zehn Jahren hat er der PS-Welt seinen Glauben an die Elektromobilität aufgezwungen und Tesla von einer visionären Bastelbude zu einem veritablen Automobilhersteller gemacht – nicht umsonst hat die Gesamtproduktion gerade die erste Million erreicht.

Nun kommt auch das Model Y zum Laufen, das zum meistverkauften Tesla werden soll. Bei uns kommt der Hoffnungsträger zwar erst im nächsten Sommer in den Handel, und das Basismodell für geschätzte 45.000 Euro gibt es ebenfalls nicht vor 2021.

Doch der E-Auto-Vermieter Stefan Moeller hat sich bereits Zugang zum ersten europäischen Grauimport verschafft und uns kurz das Steuer überlassen.

Auf der SUV-Welle

Beim Schritt aus der Nische geht Tesla kein Risiko ein. Deshalb bauen die Amerikaner auf das Segment mit den weltweit größten Wachstumsraten und haben das Model Y als kompaktes SUV gezeichnet. Während konventionelle Geländewagen gern robust und bullig auftreten, macht der Stromer einen betont schnittigen, fast filigranen Eindruck. Trotzdem bietet er bei etwa 4,75 Metern Länge und 1,63 Metern Höhe reichlich Platz.

Auch in der zweiten Reihe haben Erwachsene deshalb genügend Knie- und Kopffreiheit, und mit der verstellbaren Rücklehne findet jeder eine bequeme Sitzposition. Zudem macht der Kofferraum seinem Namen diesmal alle Ehre: Die Klappe ist am Dach angeschlagen und entsprechend groß. und wenn man die Sitze flachlegt, passen über 1700 Liter hinter die Luke, den „Frunk“ im Bug nicht mitgerechnet. Nur wo Tesla die als Option versprochene dritte Sitzreihe unterbringen will, das erschließt sich einem nicht.

Technische Basis für das Model Y ist das Model 3, das allerdings zwei handbreit flacher, etwas kürzer und ein wenig schmaler ist. Von ihm übernimmt das SUV auch das nackte Ambiente mit dem riesigen Tabletcomputer als einzigem Anzeige- und Bedienelement, hinter dem man sich fast verloren fühlt. Aber um so besser ist der Ausblick – erst recht, weil man höher sitzt und durch größere Scheiben schaut. Und das Ein- und Aussteigen ist natürlich auch bequemer.

Fahrleistungen wie ein Sportwagen

Auch der Antrieb wird vom Model 3 übernommen. Hier wie dort gibt es deshalb ein „Long Range“- und ein „Performance“-Model und später eine „Standard“-Version. Während letztere nur einen Motor an der Hinterachse bekommt und wohl keine 400 Kilometer Reichweite bieten wird, gibt es für die Modelle in der Startaufstellung pro Achse einen Motor und größere Akkus: Für den 58.620 Euro teuren Long Range verspricht Tesla deshalb bis zu 505 Kilometer WLTP-Reichweite und für das noch einmal 7.000 Euro teurere Performance-Modell einen Sprint von 0 auf Tempo 100 in 3,7 Sekunden sowie eine Spitzengeschwindigkeit von 241 km/h. Dafür sind aber nur 480 Kilometer drin.

Zwar spürt man das stolze Gewicht und den etwas höheren Schwerpunkt. Doch ist das Model Y nicht nur schneller als kommende Konkurrenten wie der BMW iX4 sowie der VW ID4 und seine Plattformbrüder bei Audi, Skoda und Seat. Sondern er ist auch überraschend sportlich abgestimmt. Die Lenkung direkt, das Fahrwerk straff – so sorgt auch E-Mobilität für jede Menge Fahrspaß.

Abzug bekommt das Model Y allerdings in der B-Note. Denn für ein Auto dieser Preisklasse wirken die Materialien etwas unzulänglich. Der Lack hat unterschiedliche Farbtöne und die Fugen im Blech oder an den Kunststoffkonsolen einen bisweilen eher willkürlichen Verlauf. Aber auch das soll sich bald ändern – mit deutscher Hilfe. Denn anstatt das Model Y nach Europa zu exportieren, will Tesla den Wagen in der neuen Gigafactory bei Berlin bauen und ihn mit dem Gütesiegel „Made in Germany“ schmücken.

Fazit: Hoffnungsträger mit Hindernissen

Gefällige Form, gängiges Format, angesagte Fahrzeuggattung, spektakuläre Fahrleistungen und zumindest die Aussicht auf einen fairen Preis – so hat das Model Y tatsächlich die Chance, Tesla weiter aus der Nische zu führen. Dass die Amerikaner das Auto in Deutschland produzieren wollen, könnte ihnen zudem einen Vorteil auf dem europäischen Markt verschaffen. Doch hat die Sache einen Haken: Weil die Fabrik erst im nächsten Jahr fertig wird, sind die Konkurrenten zum ersten Mal vor Tesla auf dem Markt und der Vorreiter muss das Feld von hinten aufrollen. Und dass VW und Co statt halbherziger Umbauten jetzt auch dezidierte E-Autos ins Rennen schicken, wird die Sache nicht leichter machen.

Datenblatt: Tesla Model Y „Performance“

Motor und Antrieb Je ein E-Motor pro Achse Hubraum: 0 ccm Max. Leistung: k.A. Max. Drehmoment: k.A. Antrieb: Allradantrieb Getriebe: Eingang-Automatik

Maße und Gewichte Länge: ca. 4,74 m Breite: ca. 1,92 m Höhe: ca. 1,63 m Radstand: k.A. Leergewicht: k.A. Zuladung: k.A. Kofferraumvolumen: 1900 Liter

Fahrdaten: Höchstgeschwindigkeit: 241 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 3,7 s Durchschnittsverbrauch: k.A. Reichweite: 480 km CO2-Emission: 0 g/km Kraftstoff: Strom Schadstoffklasse: k.A. Energieeffizienzklasse: A+

Kosten: Basispreis des Tesla Model Y (ab 2022): ca. 45.000 Euro Grundpreis des Teslka Model Y Performance: ca. 65.620 Euro Typklassen: k.A. Kfz-Steuer: k.A.

Wichtige Serienausstattung: Sicherheit: Sechs Airbags, LED-Scheinwerfer, Autopilot Komfort: Klimaautomatik, Sitzheizung für alle Plätze, vernetztes Infotainment-System Spritspartechnik: Elektroantrieb

Alle Daten laut Hersteller, GDV, Schwacke