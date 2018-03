Hassan ist heute gegen Ernests Gulbis gefordert – Choinski schlägt gegen Robredo auf

Nachdem die Qualifikationsrunde bei den Koblenz Open beendet ist, beginnt heute die Hauptrunde des 32er-Feldes – und somit sind auch die beiden Lokalmatadoren Benjamin Hassan aus Neuwied und Jan Choinski aus Münstermaifeld gefordert. Hassan steht in der Weltrangliste auf dem 529. Platz und trifft auf den Letten Ernests Gulbis.

Die Nummer 204 der Weltrangliste gilt in der Tennisszene als Enfant terrible. Vor drei Jahren stand er noch an Position 10, erreichte das Halbfinale der French Open und schlug dort Roger Federer. Gulbis hat in seiner Karriere schon rund 6,5 Millionen Dollar verdient und will nach einer Zeit mit vielen Verletzungen nun wieder nach oben. Mit rund 13 Millionen Dollar eingespieltem Preisgeld hat der Spanier Tommy Robredo noch mehr zu bieten – und mit der Nummer 163 hat es heute Jan Choinski (296) zu tun. Beide Spiele finden auf dem Centre-Court statt, Hassans Partie steigt nicht vor 17 Uhr, nach Hassan spielt Choinski. Und im Anschluss ist erneut Hassan an der Reihe: im Doppel mit Nicola Kuhn gegen das deutsche Duo Mats Moraing/Oscar Otte. Neben den beiden Lokalmatadoren spielen heute unter anderem auch die beiden topgesetzten Spieler: der Russe Andrey Kuznetsov (125) gegen Ilya Ivashka und der Italiener Marco Cecchinato (103) gegen Andrea Aranboldi.